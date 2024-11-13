Fox News узнал о спецпосланнике Трампа по переговорам между Россией и Украиной

Fox News: Трамп может назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Ожидается, что избранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит спецпосланника по Украине, чтобы провести переговоры по окончанию конфликта между Киевом и Москвой. Об этом сообщает близкий к республиканской партии телеканал Fox News со ссылкой на источники, пишет РИА Новости .

Телевизионщики утверждают, что специального посланника назначат уже скоро. Им должен стать «очень высокопоставленный» человек, работа которого будет безвозмездной.

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <…> добиться мирного урегулирования (на Украине — ред.)», — приводит Fox News слова одного из своих информаторов.

Тем временем газета The Washington Post сообщила, что европейские союзники Украины начали обсуждать перспективы проведения мирных переговоров, при которых Украина пойдет на территориальные уступки в пользу России. Такие разговоры стали все чаще звучать после того, как стало очевидным возвращение Трампа в Овальный кабинет.