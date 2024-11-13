WP: Европа обсуждает переговоры, при которых Украина уступит территории

Европейские союзники обсуждают вариант проведения мирных переговоров для окончания конфликта на Украине, которые могут включать уступки территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности для Киева. Это «тихий, но растущий сдвиг» в позиции европейских партнеров Украины, сообщает газета The Washington Post .

Подобные разговоры стали нарастать после того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Республиканец не раз заявлял, что урегулирует украинский кризис «за 24 часа» и давал понять, что может согласиться на то, чтобы Россия оставила за собой освобожденные территории, отмечают на Западе.

«Европейские и натовские чиновники признают, что разговоры о территориальных уступках больше не вызывают столько удивления, как раньше, и дипломаты формулируют это не как „земля в обмен на мир“, а скорее как земля в обмен на безопасность Украины», — пишет издание.

Один из западных чиновников, который пожелал остаться инкогнито, заявил, что переговоры с перспективой территориальных уступок со стороны Украины больше не выглядят «маргинальными».

Вместе с тем WP подчеркивает, что пока нет ясности, как именно может выглядеть мирная сделка между Москвой и Киевом. В статье отмечается, что российская войска контролируют обильную часть территорий Украины, а определение линий разграничения сейчас означало бы, что Киев откажется от территориальных претензий.