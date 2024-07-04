«В кратчайшие сроки»: в РФ будут выпускать ракеты малой и средней дальности

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы максимально быстро возобновить производство ракет малой и средней дальности, пишет SHOT .

«Мы к этому готовы. Если президент (РФ Владимир Путин – ред.) такое решение принял, значит, оно будет выполнено. Оно будет выполнено в кратчайшие сроки с максимальной эффективностью», — заявил Картаполов.

По словам главы комитета ГД по обороне, для производства ракет малой и средней дальности будут использовать новые технологии и обойдутся без восстановления старых заводов. По его словам, в дальнейшем ракеты планируют установить таким образом, чтобы западные страны почувствовали себя «максимально некомфортно».

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил РИАМО, что раскрытие всех секретов американской ракеты ATACMS поможет лучше с ними бороться, а также Россия сможет применить изученные технологические решения в собственном военном производстве.