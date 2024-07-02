Эксперт Насонов объяснил пользу от раскрытия секретов ракеты ATACMS

Раскрытие всех секретов американской ракеты ATACMS поможет лучше с ними бороться, а также Россия сможет применить изученные технологические решения в собственном военном производстве, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«В любой современной конструкции и, прежде всего, военном изделии есть огромное количество технологических решений, изобретений, ноу-хау. Именно поэтому танки, ракеты, авиация отличаются друг от друга тем, что используются разные по возможностям материалы, технологии, базы компьютерных программ», — сказал Насонов.

Он добавил, что понимание технологий, по которым пошли противники в изготовлении того или другого вида вооружения, абсолютно точно дает возможность учитывать характеристики и понять, каким наилучшим образом данное вооружение можно поразить и уничтожить.

«Также можем изучить чужие технологические решения, которые мы можем применить у нас», — отметил военный эксперт.

Насонов заключил, что неслучайно для решения данных вопросов на фронте создавались так называемые «трофейные команды». Их задача как раз заключается в добыче вражеской техники.

«Все эти технологии добываются, даются узким специалистам, которые работают с этим и применяют у нас, снижая при этом стоимость изделия, повышая его качество, надежность, тем самым приближая победу», — резюмировал он.

Ранее российские военные специалисты раскрыли устройство американской ракеты ATACMS. Как выяснилось, данный тип вооружения имеет непростую конструкцию — в боевой части ракеты находится сложный взрыватель, работающий на магнитных элементах.