В Краснодаре на два месяца арестовали ио министра ГО и ЧС края Штрикова

Суд в Краснодаре отправил под стражу на два месяца министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова. Он был задержан 16 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает « 112 ».

По информации силовиков, в 2024 году Штриков, предположительно, с помощью фиктивных документов смог достичь отмены результатов прошедшего аукциона на покупку и установку модульного строения пожарного депо. Затем мероприятие организовали снова.

На втором аукционе выиграла организация, которую якобы лоббировал министр. Суд удовлетворил ходатайство и отправил Штрикова под стражу.

Ранее сообщалось, что одна лоббируемая министром фирма выигрывала в конкурсах во время проведения государственных закупок на протяжении нескольких лет. Штриков был министром ГО и ЧС Краснодарского края с февраля 2020 года.

