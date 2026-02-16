сегодня в 15:51

Задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы фирмы при госзакупках

Задержанный министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков годами лоббировал интересы одного юрлица при проведении госзакупок, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Одна фирма побеждала в конкурсах в течение нескольких лет. Речь идет о компании, интересы которой лоббировал Штриков. Другие подробности не приводятся.

О задержании мужчины стало известно в понедельник. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Штриков занял пост министра гражданской обороны и ЧС Краснодарского края в феврале 2020 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.