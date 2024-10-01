В КПРФ не исключили, что дама на видео с Парфеновым хотела ему «детей нарожать»

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко не понял, почему некоторые люди сочли проституткой женщину, которая в разлетевшемся по Сети видео навещает похожего на депутата-коммуниста Дениса Парфенова мужчину якобы в кабинете Госдумы. Он также заявил, что просьбы наказывать провинившихся людей отправкой в зону СВО могут оскорбить бойцов-добровольцев, сообщает Газета.ru .

Таким образом Ющенко ответил на обращение организации «Ветераны России», которые просили отправить Парфенова в зону боевых действий. Общественники остались недовольны распространившимся в интернете видео, на котором похожий на законодателя мужчина ласкает, как утверждали в прессе, проститутку в кабинете Госдумы.

Ющенко назвал ситуацию «неслучайной акцией», которая напоминает провокацию. По его словам, инцидент с предположительным Парфеновым — «дело темное», и в нем нужно досконально разобраться.

«В конце концов, почему какая-то дама пришла, и ее сразу назвали проституткой? А вдруг она не проститутка, а вдруг она питает теплые чувства к молодому человеку с рыжими волосами? А может, она хочет семью завести, может, она хочет много детей нарожать, чтобы выполнить установки президента по демографии? А ее сразу проституткой и шлюхой назвали. Это как вообще? Морально, неморально?» — добавил руководитель пресс-службы компартии.

Вместе с тем Ющенко выразил мнение, что все просьбы отправить на СВО оскандалившегося парламентария — «срежиссированные акции политтехнологов», которые, однако, имеют право на существование.

«Что касается зоны СВО, то я напомню, что туда люди идут добровольно, с уверенностью, исходя из понимания того, что они должны выполнять боевые задачи. Зона СВО не является местом наказания. Не надо это путать. Там люди героически сражаются», — добавил глава пресс-службы фракции.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не отвечал на вопрос о том, нашли ли ответственных за публикацию скандального видео с депутатом-коммунистом. Вместо этого он спросил журналиста, поднявшего эту тему, был ли он на фронте.