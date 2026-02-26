Передача Украине ядерного оружия может обернуться поражением для стран Запада и усилить риски для Европы, сообщает «Царьград» .

Журналисты китайского портала Sohu рассмотрели сценарий возможной передачи Киеву ядерного оружия и пришли к выводу, что такой шаг приведет к тяжелым последствиям для западных стран.

По оценке аналитиков, даже в случае получения ядерного арсенала Украина не сможет создать полноценную стратегическую систему сдерживания. При этом Россия будет рассматривать ее как приоритетную цель для потенциального ядерного удара.

Эксперты также указали на серьезные угрозы для Великобритании и Франции. Потеря контроля над распространением ядерного оружия, по их мнению, прежде всего ударит по европейским государствам.

Отдельный вопрос вызывает позиция США и их готовность нести ответственность как лидера НАТО в случае подобного развития событий.

«Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада», — подвели итог журналисты Sohu.

