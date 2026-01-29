В Киеве вводятся временные графики отключений света

В Киеве 610 тысяч потребителей остаются без электричества

Энергетическая ситуация в Киеве переходит на новый режим регулирования. Компания ДТЭК объявила о введении с полуночи временных графиков отключений электроэнергии, сообщают украинские СМИ.

Графики будут неравномерными в разных районах города из-за особенностей повреждений энергосистемы, «никак не привязаны к очередям», и для каждого дома будет составлен свой индивидуальный график. Это решение принято на фоне сохраняющегося масштабного дефицита: по данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, без света в столице остаются 610 тысяч потребителей.

Власти пытаются найти системное решение кризиса. Шмыгаль заявил, что был проведен детальный аудит возможностей Киева и области по использованию распределенной генерации, и обнаружен «значительный потенциал».

Ранее украинские власти признавали, что поврежденная система способна покрывать лишь около 60% потребностей страны.

