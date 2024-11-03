В Киеве попросили Россию предоставить списки украинских военнопленных
Украина запросила списки своих пленных для обмена с Россией
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у российской коллеги Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных для обмена, пишет ТАСС.
«Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть», — указано в заявлении Лубинца в соцсетях.
Ранее Москалькова сообщила о «крайне тяжелом» процессе подготовки обмена военнопленными со стороны Киева.
Последний обмен пленными состоялся 19 октября.