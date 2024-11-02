«Крайне тяжело и медленно»: омбудсмен призвала Украину ускорить обмен пленными

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале призвала украинские власти вернуться к конструктивному диалогу по обмену военнопленными. По словам омбудсмена, этот процесс необходимо ускорить.

Москалькова рассказала, что Украина политизирует процесс обмена пленными. По этой причине обменивать военнопленных становится крайне тяжело, сами процессы также проходят медленно. По словам Москальковой, в этом вопросе между Москвой и Киевом необходим конструктивный диалог.

Она подчеркнула, что обращения по активизации российско-украинского обмена пленными отправлялись уже не раз.

«Это является важной гуманитарной темой и полностью соответствует международным принципам и нормам. Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких», — написала уполномоченная по правам человека.

По словам Москальковой, более года Украина отказывается обменивать своих же военных из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад. Омбусдмен также подтвердила слова официального представителя МИД Марии Захаровой, что Киев согласился забрать только 279 из 935 пленных, которых ему хотела вернуть Москва.