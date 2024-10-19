В Подмосковье приземлился самолет с обменянными российскими пленными

Вечером 19 октября на аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет, на борту которого находятся 95 россиян, обменянных из украинского плена, сообщают «Известия» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как воздушное судно успешно совершило посадку и медленно движется к месту, где будет установлен трап.

В Минобороны России сообщили, что перед отправкой на родину военнослужащие после обмена находились в Белоруссии. Там им оказали медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность пообщаться с родными и близкими.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись пленными 95 на 95. Посредничество в данном процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.