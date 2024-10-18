МО РФ: 95 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

сегодня в 21:55

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с украинских территорий возвращены 95 военнослужащих ВС РФ, взамен Киеву передали 95 пленных бойцов ВСУ.

В настоящий момент российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывают всю необходимую помощь. Они будут доставлены в РФ для прохождения лечения.

В Минобороны подчеркнули, что посредничество при обмене пленными оказывали власти ОАЭ.