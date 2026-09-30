Бьют детей? В Зеленограде житель рассказал о возможном насилии
Житель Зеленограда пожаловался, что каждый раз, забирая заказы из пункта выдачи в корпусе 1432, слышит, как бьют и ругают детей, сообщает «ЧП Зеленоград».
Он записал видео, где слышны ругань и звуки избиения.
«Над пунктом выдачи, по ходу, второй этаж — кто знает? Примите меры, пожалуйста. Очень жестоко избивает и говорит неприличные слова, желает смерти и т. д. Ужас!» — отметил горожанин.
Подробностей данной ситуации нет.
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