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Бьют детей? В Зеленограде житель рассказал о возможном насилии

Общество

Житель Зеленограда пожаловался, что каждый раз, забирая заказы из пункта выдачи в корпусе 1432, слышит, как бьют и ругают детей, сообщает «ЧП Зеленоград».

Он записал видео, где слышны ругань и звуки избиения.

«Над пунктом выдачи, по ходу, второй этаж — кто знает? Примите меры, пожалуйста. Очень жестоко избивает и говорит неприличные слова, желает смерти и т. д. Ужас!» — отметил горожанин.

Подробностей данной ситуации нет.

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