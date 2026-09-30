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The Economist: Москва намерена парализовать Киев до холодов

Спецоперация

The Economist пишет о планах Москвы нарушить работу украинской столицы до наступления зимних холодов, сообщает «Царьград».

По данным The Economist, Москва может применить массированные удары, диверсии и попытаться спровоцировать политический хаос.

Аналитики ожидают начала кампании в ближайшее время. Ее пик, по их прогнозу, придется на ноябрь.

Предполагаемая цель — вывести из строя ключевые системы жизнеобеспечения и управления перед зимой. После этого восстановиться будет сложно.

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