The Economist: Москва намерена парализовать Киев до холодов
The Economist пишет о планах Москвы нарушить работу украинской столицы до наступления зимних холодов, сообщает «Царьград».
По данным The Economist, Москва может применить массированные удары, диверсии и попытаться спровоцировать политический хаос.
Аналитики ожидают начала кампании в ближайшее время. Ее пик, по их прогнозу, придется на ноябрь.
Предполагаемая цель — вывести из строя ключевые системы жизнеобеспечения и управления перед зимой. После этого восстановиться будет сложно.
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