The Economist: Москва намерена парализовать Киев до холодов

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The Economist пишет о планах Москвы нарушить работу украинской столицы до наступления зимних холодов, сообщает «Царьград» .

По данным The Economist, Москва может применить массированные удары, диверсии и попытаться спровоцировать политический хаос.

Аналитики ожидают начала кампании в ближайшее время. Ее пик, по их прогнозу, придется на ноябрь.

Предполагаемая цель — вывести из строя ключевые системы жизнеобеспечения и управления перед зимой. После этого восстановиться будет сложно.

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