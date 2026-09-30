Пассажир погиб в метро Нью-Йорка из-за застрявшей в дверях сумки

Поезд протащил пассажира по платформе метро Нью-Йорка после того, как двери зажали его сумку. Мужчина погиб, сообщает «Царьград» .

57-летний мужчина не успел выйти из вагона. Когда поезд тронулся, его сумка осталась зажата дверями. Пассажир врезался в стену и упал на пути, передает The New York Post.

Следователи предполагают, что мужчина мог обмотать ремень сумки вокруг запястья и поэтому не успел освободиться.

Очевидица, находившаяся в вагоне, рассказала ABC 7 New York, что поезд продолжил движение, несмотря на застрявшую в дверях сумку. По ее словам, сотрудников метрополитена на станции в тот момент не было.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.