Театр за 5 тысяч, кино за 850: куда россияне несут деньги

Доля платежей за походы в кино выросла до 29% в общей структуре трат россиян на развлечения, обойдя театры и концерты, а средний чек за визит в кинотеатр составил 850 рублей, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт» по итогам исследования за три квартала 2026 года.

Банк «Русский Стандарт» изучил траты россиян на развлечения за минувшие три квартала 2026 года. Аналитики взяли за 100% все операции по картам в пяти популярных категориях и определили их доли, а также сравнили средние чеки с аналогичным периодом прошлого года.

Фитнес и спорт удержали лидерство

Лидером по числу платежей остались спортивные игры, фитнес (боулинг, бильярд, гольф и другие) и занятия танцами — на них пришлось 34% операций, столько же, сколько годом ранее. При этом средний чек в этой категории вырос до 4 583 рублей с 4 205 рублей в прошлом году.

Кино обошло театры и укрепило позиции

Вторая позиция рейтинга — у кинопремьер. Доля платежей за поход в кинотеатр за три квартала 2026 года составила 29% против 25% годом ранее. Средний чек одной покупки в кинотеатре, включающий билет и традиционный перекус — попкорн, напитки, комбо-наборы, — вырос до 850 рублей с 836 рублей.

Аттракционы, музеи и театры: динамика чеков

Третье место заняли парки аттракционов, аквапарки и цирки с долей 15% (годом ранее — 17%). Средний чек здесь вырос до 1 441 рубля с 1 338 рублей.

На четвертом месте — посещения достопримечательностей, музеев и выставок с долей 12% (ранее — 13%). При этом средний чек на этот вид отдыха заметно вырос — до 1 899 рублей с 1 656 рублей годом ранее.

Замыкают пятерку театры и концерты с долей 10% (годом ранее — 11%). Средний чек одного похода на постановку или концерт вырос до 5 141 рубля с 4 497 рублей.

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