Х***** берег: рыбы-пенисы заполонили бухту под Владивостоком из-за шторма
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Рыбы-пенисы заполонили бухту под Владивостоком. Причиной стал недавний сильный шторм в Приморском крае.
Пользователь yuliya__me опубликовала в Instagram* видео, на котором тысячи крупных морских червей, которых называют рыбами-пенисами, массово выбросило на берег бухты Лазурная.
«Владивосток, что у вас тут происходит?», — поинтересовалась автор ролика.
Как пишет SHOT, причиной стал недавний сильный шторм в Приморском крае. Жители пытаются обходить морских червей стороной, а туристы из Китая собирают их в промышленных масштабах на побережье.
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