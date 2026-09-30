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Х***** берег: рыбы-пенисы заполонили бухту под Владивостоком из-за шторма

Общество
0:39

Рыбы-пенисы заполонили бухту под Владивостоком. Причиной стал недавний сильный шторм в Приморском крае.

Пользователь yuliya__me опубликовала в Instagram* видео, на котором тысячи крупных морских червей, которых называют рыбами-пенисами, массово выбросило на берег бухты Лазурная.

«Владивосток, что у вас тут происходит?», — поинтересовалась автор ролика.

Как пишет SHOT, причиной стал недавний сильный шторм в Приморском крае. Жители пытаются обходить морских червей стороной, а туристы из Китая собирают их в промышленных масштабах на побережье.

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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