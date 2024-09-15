В Киеве опровергли наличие плана по локальному прекращению огня

Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен заключить соглашения с Москвой о заморозке вооруженного конфликта и локальном прекращении огня, сообщает украинское издание «Украинская правда» .

Ранее немецкая газета Bild писала, что во время своего визита в США украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить план, включающий согласие Киева на прекращение огня на отдельных участках фронта.

«„Минск-3“ или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят», — сказал Литвин.

Он подчеркнул, что во время предстоящей поездки в Вашингтон Зеленский будет добиваться поддержки украинского «плана победы», а не обсуждать с властями США перемирие с РФ.