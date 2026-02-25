В Киеве опасаются, что референдум об уступках Украины может пойти не по плану

Украинские неправительственные организации боятся, что референдум по вопросу уступок может пойти не по плану. Поэтому они начали оказывать давление на Владимира Зеленского. Такое мнение приводит немецкая газета Jungle Welt, сообщает RT .

Отмечается, что около 50 НПО призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума на Украине.

«Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — говорится в сообщении.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

В первый день переговоры продлились шесть часов, во второй — два. Выступая перед прессой 18 февраля, Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, и анонсировал следующую встречу «в ближайшее время».

