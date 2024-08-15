В Киеве хотят «обезопасить» приграничные к Сумской области районы России
На Украине заявили о создании «зоны безопасности» в Курской области
В Киеве заявили о создании «зоны безопасности» в Курской области, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук.
«Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — указано в публикации.
Украинская чиновница пояснила свой план «целью защиты» приграничной Сумской области.
Ранее оперштаб Курской области объявил эвакуацию жителей Глушковского района, который атакуют ВСУ.