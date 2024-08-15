В Киеве хотят «обезопасить» приграничные к Сумской области районы России

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На Украине заявили о создании «зоны безопасности» в Курской области

В Киеве заявили о создании «зоны безопасности» в Курской области, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук.