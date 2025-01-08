В Южной Корее отклонили законопроекты о расследовании мятежа

сегодня в 14:26

Yonhap: в Корее не приняли 8 законопроектов о расследовании мятежа

Депутаты Национального собрания Республики Корея отклонили при еще одном голосовании восемь законопроектов, среди которых две инициативы о начале расследования против главы государства Юн Сок Еля и его супруги Ким Гон Хи. Документы связаны с подозрением в мятеже, а также махинациями с акциями, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

При еще одном голосовании после того, как на законопроекты наложили вето, нужно набрать минимум 200 из 300 голосов. У партии власти «Гражданская сила» 108 депутатов в парламенте.

За принятие законопроектов о начале расследования в отношении введения военного положения проголосовали «за» 198 парламентариев. 101 человек был против, один не стал участвовать.

За начало расследования против первой леди Южной Кореи голоса отдали 196 депутатов. Против высказались 103 парламентария. Один голос посчитали недействительным.

31 декабря 2024 года исполняющий обязанности президента Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок наложил вето на законопроект о расследовании мятежа, а также против первой леди страны Ким Гон Хи.

Военное положение ввели 3-4 декабря. Жену президента Республики Корея подозревают в махинациях с ценными бумагами и вмешательстве в выборы. Ким Гон Хи тогда подарили сумку.

7 января в Корее снова выписали ордер на задержание президента Юн Сок Еля.