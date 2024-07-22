В Йемене заявили об отсутствии «красных линий» в борьбе с Израилем

сегодня в 23:49

Хуситы в заявлении обозначили, что отказываются от любых красных линий, и готовы атаковать «все чувствительные учреждения» еврейского государства.

Ранее хуситы нанесли удар по Тель-Авиву, рядом с посольством США. При атаке погиб мирный жители и восемь человек получили ранения.

В ответ власти Израиля смогли нанести массированный авиаудар по топливному предприятию в городе Ходейда.