Al Arabiya: Израиль впервые нанес прямые удары по Йемену

сегодня в 18:55

Израиль в первый раз нанес прямой удар по территории Йемена. Поражены склады топлива в городе Ходейда, сообщает РБК .

По данным Al Arabiya, по портовому городу ударили 12 боевых самолетов ВВС Израиля, среди них — F-35.

Цель атаки — электростанции и дизельные резервуары местного НПЗ, который находится под контролем хуситов. Предварительно, Израиль нанес удары совместно с США.

В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики с последствиями удара в Йемене. Видно, как густой серый дым поднимается от пожара, еще высоко вздымаются языки пламени.

Как заявляет местный Минздрав, есть погибшие и раненые, но их точное число неизвестно.

Данная атака стала ответом Израиля на взрыв дрона около американского посольства в Тель-Авиве. Тогда погиб один человек, также восемь пострадали. Отвественность за нападения взли на себя йеменские хуситы.