В Японии министра наказали из-за слов о Курилах

В Японии министр получил выговор за то, что назвал Курилы «заграницей». Многие японцы в гневе, так как сочли высказывание чиновника косвенным признанием принадлежности островов России, сообщает РИА Новости .

Речь идет о министре по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикаваде. Накануне он посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. Чиновник заявил, что «наверное, это самое близкое место к иностранному государству».

После этих слов в Стране восходящего солнца разразился скандал. Многие увидели в них намек на то, что Кикавада рассматривает Курилы, которые в Японии называют северными территориями, как «иностранную землю», то есть принадлежащую России.

Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил, что сделал выговор министру. Он также отметил, что так называемые северные территории якобы являются «исконной территорией» островного государства. После скандала Кикаваде пришлось извиняться за свою фразу.

Ранее стало известно, что Россия и Япония обсуждают возобновление прямого авиасообщения. Москва готова к восстановлению рейсов, однако окончательное решение зависит от позиции Токио.

