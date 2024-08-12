В Израиле приказали своим военным вернуться из Закавказья

Израиль отозвал своих военных из Азербайджана и Грузии

Израиль отозвал своих военных из Азербайджана и Грузии из-за угроз со стороны Ирана, пишет ТАСС .

«Грузия и Азербайджан находятся рядом с Ираном, на их территории проживают иранцы, а Азербайджан имеет с исламской республикой и общую границу», — сказано в сообщении со ссылкой на телекомпанию Kan.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства израильскими спецслужбами лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

В республике пообещали нанести ответный удар по Израилю.