В Израиле приказали своим военным вернуться из Закавказья
Израиль отозвал своих военных из Азербайджана и Грузии
Израиль отозвал своих военных из Азербайджана и Грузии из-за угроз со стороны Ирана, пишет ТАСС.
«Грузия и Азербайджан находятся рядом с Ираном, на их территории проживают иранцы, а Азербайджан имеет с исламской республикой и общую границу», — сказано в сообщении со ссылкой на телекомпанию Kan.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства израильскими спецслужбами лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
В республике пообещали нанести ответный удар по Израилю.