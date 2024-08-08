«Хезболла» может самостоятельно ударить по Израилю

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«Хезболла» может атаковать Израиль без поддержки Ирана

Движение «Хезболла» может атаковать Израиль в ближайшее время без поддержки Ирана, пишет RT .

«Ливанское шиитское движение продвинулось в подготовке атаки на Израиль дальше, чем Иран, поэтому сможет напасть уже в ближайшие дни», — сказано в сообщении со ссылкой на CNN.

Ранее Иран через Венгрию предупредил еврейское государство о намерении нанести удар.

Планируемая атака связана с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране после инаугурации президента Ирана.