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В Италии рассказали о взаимоотношениях с Москвой

В Риме опровергли возможность конфликта с Россией
Политика

Рим не намерен конфликтовать с Россией, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, его слова приводит ТАСС.

«НАТО и Италия не в состоянии войны с РФ, и наше оружие не будет использовано для нанесения ударов по российской территории», — сказал чиновник в эфире телеканала Rete4

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что заявления Москвы могут быть пропагандой, чтобы показать, что Россия не боится Запада.

Ранее Италия вошла в состав стран, подписавших соглашение об ускорении военной помощи Украине.