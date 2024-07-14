В Италии рассказали о взаимоотношениях с Москвой

Рим не намерен конфликтовать с Россией, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, его слова приводит ТАСС .

«НАТО и Италия не в состоянии войны с РФ, и наше оружие не будет использовано для нанесения ударов по российской территории», — сказал чиновник в эфире телеканала Rete4

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что заявления Москвы могут быть пропагандой, чтобы показать, что Россия не боится Запада.

Ранее Италия вошла в состав стран, подписавших соглашение об ускорении военной помощи Украине.