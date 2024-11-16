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В Грузии правящая партия набрала 53,93% голосов и стала победителем выборов

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» стала победителем парламентских выборов, которые состоялись в стране еще 26 октября, сообщает ТАСС .

Центральная избирательная комиссия Грузии признала выборы состоявшимися на своем итоговом заседании. Об этом сообщил секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили.

Оппозиция страны протестовала против победы правящей партии и требовала признать выборы недействительными. В итоге правящая партия Грузии получила в законодательном органе 89 мандатов из 150 существующих.

Кроме партии «Грузинская мечта» порог голосования в 5% преодолели четыре оппозиционные партии. Они получили по 19, 16, 14 и 12 мандатов соответственно.

В парламентских выборах свое волеизъявление выразили 2,1 млн человек, недействительными ЦИК признал только 34,9 тысячи бюллетеней, остальные голоса учли в подсчетах.