В Грузии правящая партия набрала 53,93% голосов и стала победителем выборов
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Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» стала победителем парламентских выборов, которые состоялись в стране еще 26 октября, сообщает ТАСС.
Центральная избирательная комиссия Грузии признала выборы состоявшимися на своем итоговом заседании. Об этом сообщил секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили.
Оппозиция страны протестовала против победы правящей партии и требовала признать выборы недействительными. В итоге правящая партия Грузии получила в законодательном органе 89 мандатов из 150 существующих.
Кроме партии «Грузинская мечта» порог голосования в 5% преодолели четыре оппозиционные партии. Они получили по 19, 16, 14 и 12 мандатов соответственно.
В парламентских выборах свое волеизъявление выразили 2,1 млн человек, недействительными ЦИК признал только 34,9 тысячи бюллетеней, остальные голоса учли в подсчетах.