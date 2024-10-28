Оппозиция на митинге подняла флаги Украины и ЕС у здания парламента в Тбилиси
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В Тбилиси у здания парламента Грузии собрались сотни местных жителей, которые не признают победу на прошедших выборах правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», митингующие подняли флаги Украины и Евросоюза, сообщает РБК.
На опубликованных кадрах видно, как сотни грузин практически окружили здание парламента Грузии в знак протеста. Судя по видео, обстановка достаточно спокойная. На месте работают сотрудники местной полиции.
Некоторые участники митинга пришли к зданию грузинского парламента с флагами Евросоюза и Украины.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция не сможет сорвать заседание парламента после победы на выборах правящей партии. По его словам, у митингующих нет для этого подходящих ресурсов.