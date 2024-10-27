Кобахидзе заявил, что оппозиция не помешает утверждению правительства Грузии

Оппозиция не сможет сорвать процесс утверждения правительства Грузии, так как у нее недостаточно для этого ресурсов, такое заявление после выборов сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщают РИА Новости .

По словам грузинского премьер-министра, первое заседание парламента нового созыва все равно состоится, даже если президент страны Саломе Зурабишвили не назначит соответствующее заседание.

Кобахидзе также считает, что оппозиция не признает итоги состоявшихся выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так как безнадежно пытается оправдать себя.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах, а также пригласил его с рабочим визитом в свою страну.