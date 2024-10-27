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Алиев пригласил Кобахидзе в Азербайджан после победы правящей партии на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на выборах, затем пригласил его в свою страну с рабочим визитом, пишет ТАСС .

«Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“, являющейся ведущей политической силой вашей страны. Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям», — заявил Алиев в своем письме.

Глава Азербайджана также выразил веру в то, что результат состоявшихся выборов будет направлен на всестороннее развитие Грузии.

Алиев пригласил Кобахидзе в Азербайджан с целью провести рабочую встречу, направленную на укрепление азербайджано-грузинских отношений.

Свое письмо Алиев закончил добрыми пожеланиями в адрес всего грузинского народа, которому пожелал постоянного спокойствия и благосостояния.