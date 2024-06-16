В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

Представители грузинской партии «Солидарность во имя мира» обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим для граждан Грузии, сообщает радио Sputnik .

Секретарь Мамука Пипия и другие члены политсовета партии записали видеообращение к российскому лидеру 15 июня.

Также представители партии «Солидарность во имя мира» попросили Путина об освобождении граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории РФ, и решении проблем с трудоустройством граждан страны в России.

В мае прошлого года Москва отменила визовый режим для граждан Грузии. Он действовал с 2000 года.

Ранее грузинский телеканал Mtavari сообщал, что правительства Грузии и РФ стремятся к восстановлении дипломатических отношений. Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России, закрытого в 2008 году.