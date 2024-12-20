В Грузии пообещали внести поправки в вызвавший протесты закон об иноагентах

Генсек Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что совместно с властями Грузии будет создана рабочая группа для определения поправок к скандальному закону об иностранных агентах, сообщает РИА Новости .

«Я приветствую заверения правительства (Грузии — ред.) о внесении поправок в закон о так называемом иностранном влиянии», — сказал Берсе.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в состав которой войдут представители Грузии, а также специалисты из Совета Европы и Венецианской комиссии.

Берсе добавил, что цель рабочей группы — определить, какие изменения необходимо внести в грузинский закон об иноагентах, который вызвал волну массовых протестов в стране.

В Грузии вспыхнула волна протестов из-за принятого правительством закона об иноагентах и решении Тбилиси отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. США и ЕС раскритиковали закон и потребовал от Грузии отменить его. Кроме того, в отношении республики ввели санкции США, Украина и страны Балтии.