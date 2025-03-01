В Госдуме заявили, что Зеленский потерял доверие США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») заявил, что Владимир Зеленский окончательно потерял доверие США. Однако, по его словам, это не означает прекращение конфликта, сообщает РИА Новости .

«Пышущие русофобией европейцы поднатужатся, заставят население затянуть пояса, но обнаглевшего клоуна не в коем случае не бросят. Это ведь не бизнесмен Трамп, который всюду ищет выгоду и намерен был за свои услуги забрать пол-Украины», — отметил он.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.