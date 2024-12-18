В Госдуме усомнились в адекватности главы ЦБ Набиуллиной из-за ключевой ставки

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Сергей Миронов в ходе пресс-подхода представителей фракции усомнился в адекватности главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной из-за повышения ключевой ставки, сообщает Baza .

По его словам, инфляция в РФ с июля прошлого года увеличилась в два раза, несмотря на принятые меры борьбы, куда входит и повышение ключевой ставки. Миронов отметил, что такой подход не дает поднимать уровень ВВП и «гробит экономику» РФ.

Миронов раскритиковал работу Набиуллиной. В связи с этим он обратился к главе ЦБ с вопросом.

«Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?» — спросил Миронов.

Ранее Миронов и члены его фракции внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит депутатам контролировать достижения ЦБ. Существует мнение, что таким способом они хотят сместить Набиуллину с поста главы Банка России.