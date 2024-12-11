В Госдуме пытаются добиться права сместить с поста главы ЦБ Набиуллину

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим председателем Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит депутатам России контролировать достижения Центробанка. Есть мнение, что таким образом депутаты хотят сместить с поста главы ЦБ Эльвиру Набиуллину, пишет «Лента.ру» .

Если новый законопроект будет принят, депутаты получат право оценивать несколько параметров Банка России, в число которых входит обеспечение темпов роста ВВП и снижение безработицы.

Депутаты также хотят получить право обращаться к президенту страны с предложением досрочно снять с занимаемой должности главу ЦБ. В настоящее время на этой должности работает Эльвира Набиуллина.

В Госдуме считают, что Набиуллина выбрала неправильную денежно-кредитную политику, которая только вредит экономике страны. Депутаты настаивают на том, что нужно резко снижать ключевую ставку, которая уже находится на высоком уровне и, вероятно, на заседании совета директоров ЦБ в конце декабря 2024 года снова поползет вверх.

Эльвира Набиуллина является главой Банка России с 2013 года. В конце октября текущего года регулятор поднял ставку с 19 до рекордных 21% годовых. В декабре ставку могут поднять до 24%.