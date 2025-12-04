сегодня в 06:27

Ивлев: милитаристская риторика Запада готовит ЕС к войне к 2030 году

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что любая ракетная атака против России будет автоматически перехвачена, а в ответ последует удар на уничтожение по району запуска, сообщает ТАСС .

Это заявление прозвучало в ответ на высказывания главы Военного комитета НАТО о рассмотрении альянсом «упреждающих ударов» против РФ.

Парламентарий отметил, что лидеры Западной Европы стремятся продлить конфликт на Украине и готовить Евросоюз к войне с Россией к 2030 году.

«Ни одно такое милитаристское заявление нельзя оставлять без внимания во имя безопасности нашей страны, — сказал Ивлев

Ивлев подчеркнул, что российские системы обороны находятся в постоянной боевой готовности, что исключает возможность безнаказанного удара.

