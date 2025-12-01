сегодня в 03:41

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Financial Times заявил, что альянс изучает возможность «упреждающих действий» в ответ на предполагаемую российскую агрессию, сообщает ТАСС .

По словам военачальника, такие меры, включая кибероперации, могут рассматриваться как «оборонительные», хотя и выходят за рамки традиционного поведения блока.

«Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе», — сказал военный.

Драгоне признал, что реализация подобных планов сталкивается с юридическими сложностями, включая определение правовых рамок и юрисдикции.

Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар предупредил, что НАТО использует «мифическую российскую угрозу» для подготовки к масштабному конфликту, усиливая военную активность у границ России.