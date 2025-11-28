В Кремле придерживаются позиции, что в международной дипломатии необходимо стремиться к мирному и верить в благоприятный исход, однако всегда нужно предусматривать неблагоприятное развитие событий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью « П ервому каналу ».

Таким образом Песков отреагировал на высказывание российского посла в Бельгии Дениса Гончара, который допустил, что НАТО и Европейский союз, несмотря на кажущуюся абсурдность, начали подготовку к масштабному конфликту с Россией.

«Нужно, конечно, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — ответил Песков на вопрос, чего все-таки ожидать: мира или войны.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что как бы безумно это ни выглядело, но НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией.

