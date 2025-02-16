В Госдуме предположили условия возврата в Россию западных брендов

Западным брендам одежды придется резко снижать цены при желании вернуться в Россию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Политик считает, что российские производители успешно заняли нишу своих западных конкурентов, когда те решили свернуть свою деятельность в России.

«Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать», — сказал Антропенко в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что на фоне изменения отношений Москвы и Вашингтона известные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius могут вернуться в Россию. Также о намерении возобновить деятельность заявляли корейские автомобилестроители.