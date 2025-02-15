сегодня в 13:25

Zara, Bershka и Pull&Bear готовятся к возвращению на российский рынок

Известные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся вернуться в российские торговые центры. В настоящее время данный вопрос активно обсудается, сообщает Mash .

В настоящее время отрудники компании анализируют ситуацию рынке, исследуют архивные материалы и документацию. Цель — занять освободившуюся нишу на российском рынке в случае изменения политической обстановки, избегая длительного процесса открытия бизнеса в условиях конкуренции.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, при возобновлении работы магазинов они займут прежние места, где сегодня функционируют либо аналогичные торговые точки (например, Maag), либо пустуют места.

В марте 2022 года компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe, покинула российский рынок.

Ранее стало известно, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Group, включающий в себя такие бренды как Hyundai и Kia, рассматривает перспективы своего возвращения на российский рынок.