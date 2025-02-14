Автоконцерн Hyundai рассматривает возможность возвращения в Россию

Автоконцерн Hyundai Motor Group, включающая в себя такие бренды, как Hyundai и Kia, рассматривает перспективы своего возвращения на российский рынок, сообщает издание News1.kr .

«Мы знаем, что Hyundai Motor Group внимательно следит за ситуацией на рынке», — заявил собеседник в отрасли.

Он подчеркнул, что Hyundai рассматривает возможность возвращения завода в Петербурге, где производится сборка автомобилей под брендом Solaris. В январе прошлого года был реализован двухлетний опцион на обратный выкуп активов компании в России.

В статье отметили, что вероятность перемирия возрастает, и автомобильная промышленность проявляет интерес к российскому рынку. бренды Hyundai и Kia могут вернуться в России, если Запад снимет введенные экономические санкции.

Однако корейские бренды могут столкнуться с трудностями в восстановлении прежних объемов продаж, так как в настоящее время на российском рынке доминируют китайские автопроизводители, заключили в агентстве.

Ранее в России зафикисировали резкий рост числа желающих продать премиальные европейские автомобили. Между тем китайские марки пользуются спросом не только в эконом-классе, но и в премиум-сегменте.