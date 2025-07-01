«Баста не обогащает нашу культуру»: Азербайджан ответил спецпреду Путина

МИД Азербайджана ответил специальному представителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому на слова о том, что запрет на выступление российских артистов — неправомерный шаг, который «обедняет, прежде всего, культурный ландшафт» республики. В Баку сочли заявление политика «предвзятым», сообщает азербайджанское издание Minval .

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана назвали нынешние действия страны «законным и адекватным шагом».

«Если говорить его (речь о Михаиле Швыдком — ред.) словами, то мы не считаем, что концертные программы таких исполнителей, как Баста, обогащают культурную палитру нашей страны», — сообщили в дипведомстве республики.

Ранее в Азербайджане отменили концерты российских артистов — рэпера Басты (Василия Вакуленко), дуэта Леонида Агутина и Анжелики Варум, комиков и ряд спектаклей. Это произошло после того, как в Екатеринбурге задержали группу азербайджанцев в рамках расследования резонансных уголовных дел о заказных убийствах и покушениях в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Двое из задержанных скончались. Один из них, по данным Следственного комитета РФ, умер из-за проблем с сердцем, причины смерти второго выясняются.

Ранее спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Михаил Швыдкой заявил, что Россия не станет «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на отмену российских культурных мероприятий в республике. Тем не менее, Москва советует россиянам, в том числе артистам, взвешивать все риски поездок в Азербайджан.

«То, что в дружественной нам стране запретили выступления российских артистов, включая детские коллективы, участвующие в международных мероприятиях в Баку, с моей точки зрения, шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана», — говорил Швыдкой.