В Таганроге агрессивный водитель напал на беременную женщину посреди дороги

В Таганроге неадекватный водитель напал на беременную женщину. Мужчина кричал матом, а затем стал бить ее по голове, сообщает Don Mash .

Беременная Лилия вместе с шестилетним сыном ехала по городу, когда остановилась на светофоре. За ее автомобилем встала Kia. Из нее выбежал агрессивный мужчина.

Водитель начал кричать на женщину матом и требовать, чтобы она ехала медленнее. Женщина ответила, что она даже не зацепила его автомобиль. Также она подчеркнула, что беременна. Но это не остановило мужчину, и он нанес ей удар по голове.

Лилия отправилась к доктору, где ей поставили диагноз — черепно-мозговая травма. Женщина обратилась в полицию. Неадекватного водителя уже ищут.