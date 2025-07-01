Активная молодежь из Ленинского округа посетили областной День молодежи Активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» и «Молодой гвардии Единой России» из Ленинского городского округа приняли участие в областном Дне молодежи. Главной площадкой праздника был выбран Пестовский парк в Московской области. Об этом информирует пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В Подмосковье практически каждый четвертый житель — это представитель молодежи. У нас проживает свыше 2,1 миллиона ребят в возрасте от 14 до 35 лет. И очень приятно, что в большинстве своем это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе. Они с удовольствием участвуют в различных акциях, предлагают свои идеи, инициируют новые проекты. Мы поддерживаем молодежь во всем — от учебы до общественной работы и творчества. И, конечно же, постарались организовать сегодня праздник так, чтобы интересно было каждому. В Московской области работают 42 площадки, а главную мы развернули в замечательном парке в Балашихе. Здесь можно сыграть в футбол и баскетбол, посоревноваться в экстриме, поучаствовать в творческих викторинах и конкурсах, послушать музыку. Желаю всем ребятам хорошего настроения, быть такими же активными, дружными и реализовать все свои самые смелые планы на благо России и нашего Подмосковья», — приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сообщается, что мероприятие, прошедшее под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай.», собрало более 1500 участников. В рамках насыщенной программы каждый мог найти развлечение для себя, включая мастер-классы и спортивные состязания по волейболу, стритболу и BMX. Приглашенные артисты исполнили популярные хиты для гостей.

«День молодежи подарил массу позитивных эмоций, новые знакомства и возможность поучаствовать в увлекательных активностях, объединяя единомышленников и способствуя творческому развитию», — прокомментировала участница мероприятия из Ленинского округа.

Организатором мероприятия выступило министерство информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.