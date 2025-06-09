В Госдуме предостерегли завод Renault от производства БПЛА на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что если бы автоконцерн Renault открыл завод по производству БПЛА на Украине, то этот объект стал бы законной целью для ВКС России, сообщает РИА Новости .

Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — отметил он.

Он отметил, что когда Россия активно продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле, Британия, Германия и Франция «организовали соревнования» в том, кто больше поставит ракет, бомб и беспилотников киевскому режиму или организует их производство на территории Украины.

Ранее источник сообщил, что французский автоконцерн Renault в ближайшем будущем собирается открыть производство беспилотников на территории Украины.

Производство беспилотников на Украине будет организовано совместно с французской оборонной компанией. Территориально сборка дронов будет производиться в десятках или сотнях километров от линии соприкосновения.