В Госдуме предостерегли завод Renault от производства БПЛА на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что если бы автоконцерн Renault открыл завод по производству БПЛА на Украине, то этот объект стал бы законной целью для ВКС России, сообщает РИА Новости.
Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — отметил он.
Он отметил, что когда Россия активно продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле, Британия, Германия и Франция «организовали соревнования» в том, кто больше поставит ракет, бомб и беспилотников киевскому режиму или организует их производство на территории Украины.
Ранее источник сообщил, что французский автоконцерн Renault в ближайшем будущем собирается открыть производство беспилотников на территории Украины.
Производство беспилотников на Украине будет организовано совместно с французской оборонной компанией. Территориально сборка дронов будет производиться в десятках или сотнях километров от линии соприкосновения.