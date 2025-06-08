Французский автоконцерн Renault хочет собирать беспилотники на Украине

сегодня в 20:54

Осведомленный источник сообщил, что французский автоконцерн Renault в ближайшем будущем собирается открыть производство беспилотников на территории Украины. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на France Info.

«Часть этих беспилотников, производимых непосредственно на Украине, также пойдет на пользу французской армии, которая отстает в этом секторе», — говорят авторы публикации.

Производство беспилотников на Украине будет организовано совместно с французской оборонной компанией. Территориально сборка дронов будет производиться в десятках или сотнях километров от линии соприкосновения.

До конца года Украина и Франция планируют создать более 4 млн беспилотников.