В Госдуме предложили повысить минимальный порог значительного ущерба

По данным парламентария, с 2002 года средняя зарплата в России выросла с 4,4 до 73,7 тысячи рублей, а федеральный бюджет увеличился с 2,15 до 35 триллионов рублей — более чем в 16 раз. При этом действующие пороги уголовной ответственности за кражу остаются неизменными с начала 2000-х.

Законодатель предлагает повысить минимальный порог значительного ущерба с 5 до 100 тысяч рублей, крупного размера — с 250 тысяч до 1 миллиона рублей, а особо крупного — с 1 до 5 миллионов рублей. Также вводится новая квалификация для хищений свыше 100 миллионов рублей.

Эти изменения позволят привести уголовное законодательство в соответствие с современными экономическими реалиями и разгрузить суды от рассмотрения мелких правонарушений, считает автор инициативы.

Ранее в Госдуме предложили выдворять из России семьи мигрантов в случаях преступной деятельности.