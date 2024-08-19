В Госдуме предложили изменить наказание для наемников

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В России могут ввести смертную казнь для наемников

В России необходимо ввести смертную казнь для наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

По словам депутата, он намерен обратится в Конституционный суд.

«Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников», — сказал он.

Сейчас наказание за наемничество составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Это слишком гуманно, отметил политик.

Ранее в Белоруссии помиловали гражданина Германии Рико Криегера, который был приговорен к смертной казни.