В Госдуме предложили изменить наказание для наемников
В России могут ввести смертную казнь для наемников
В России необходимо ввести смертную казнь для наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
По словам депутата, он намерен обратится в Конституционный суд.
«Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников», — сказал он.
Сейчас наказание за наемничество составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Это слишком гуманно, отметил политик.
Ранее в Белоруссии помиловали гражданина Германии Рико Криегера, который был приговорен к смертной казни.